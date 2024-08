„Teletubby-Land“ in Neuburg: Neuer Spielplatz für alle Sinne eingeweiht

Eine idyllische hügelige Landschaft, viele Bäume und nagelneue Spielgeräte auf einem riesigen Areal - das ist der neue Spielplatz in Heinrichsheim. Vor rund zwei Monaten wurde er fertiggestellt und jetzt offiziell eingeweiht. Der Spielplatz ist eine echte Besonderheit in Neuburg, da er unter einem einzigartigen Motto steht. Damit passt er perfekt in das Gesamtkonzept der Stadt, das die insgesamt 43 Spielplätze betrifft.

Zufrieden blickt sich Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer um. Die grüne Hügellandschaft fügt sich geschmeidig in die Natur ein, zahlreiche junge Bäume warten darauf, sich entfalten und zu Kletterbäumen werden zu können. Und auch die in der Sonne glänzenden Spielgeräte können sich sehen lassen. Da ist zum Beispiel eine sogenannte Pendelnest-Schaukel, die im Stadtgebiet einzigartig ist. Die Muldenrutsche ist mit ihren 7,5 Metern die Längste in Neuburg.

Icon Vergrößern Das Spielgerät am neuen Spielplatz in der Isabella-Braun-Straße wird gleich einmal von Johann Habermeyer, Matthias Enghuber und Uwe Johannsen getestet. Foto: Anna Hecker Icon Schließen Schließen Das Spielgerät am neuen Spielplatz in der Isabella-Braun-Straße wird gleich einmal von Johann Habermeyer, Matthias Enghuber und Uwe Johannsen getestet. Foto: Anna Hecker

Der Spielplatz ist zusammen mit dem Neubaugebiet beschlossen worden. Auf rund 2200 Quadratmetern hat Christine Rüd von der Grünordnung ein echtes „Kreativ-Areal“ geschaffen. Die Stadtgärtnerei unter der Leitung von Uwe Johannsen hat sich dann um die Umsetzung gekümmert.

In Heinrichsheim wird ein naturnaher Spielplatz eröffnet

Insgesamt kommt der Spielplatz die Stadt auf eine Summe von rund 100.000 Euro - und ist damit sogar günstiger als ursprünglich geplant, denn anfangs waren rund 130.000 Euro angesetzt. Dass die Kosten reduziert werden konnten, liegt vor allem an dem Aushub, der aus der angrenzenden Ausgleichsfläche entnommen werden konnte und auf dem Spielplatz für die Hügel aufgeschüttet wurde.

Das weitläufige Areal „erinnert mich an meine Kindheit“, meint Habermeyer, „auf solchen Flächen haben wir uns früher auch ausgetobt“. Mit den geplanten Johannisbeer- und Stachelbeersträuchern können sich Kinder an einer Naschecke bedienent. Die Nähre zur Natur ist beim Spielplatz gewollt, das Thema lautet „Hügel- und Naturspielplatz“ und soll laut Habermeyer an das Teletubby-Land erinnern.

Icon Vergrößern Die Muldenrutsche hat eine stolze Länge von 7,5 Metern. Damit ist sie die längste in ganz Neuburg. Foto: Anna Hecker Icon Schließen Schließen Die Muldenrutsche hat eine stolze Länge von 7,5 Metern. Damit ist sie die längste in ganz Neuburg. Foto: Anna Hecker

Einen baldigen intensiven „Live-Test“ kann sich auch Kindergartenreferent Matthias Enghuber mit seinen fünf Kindern vorstellen. Er hofft, dass viele Familien das Angebot der 43 Einrichtungen in Neuburg nutzen und durch die speziellen Themen eine Art Spielplatztourismus entsteht. Jeder größere Spielplatz soll in Neuburg in den kommenden Jahren individualisiert werden und ein eigenes Motto bekommen. So wie beim neu gestalteten Spielplatz am Graben, bei dem das Kneippbecken sich auch thematisch auf die Spielgeräte auswirkt.

Für die Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen stehen der Stadt jährlich 100.000 Euro zur Verfügung. Als Nächstes hat die Stadt auch schon einen Spielplatz zur Neugestaltung ins Auge gefasst, nämlich den am Eingang zum englischen Garten.