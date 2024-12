Neue Ladepunkte für Elektroautos in der Theatertiefgarage

Sechs neue Normalladepunkte mit einer Leistung von jeweils 22 kW wurden vor Kurzem in der Tiefgarage Theater West in Ingolstadt in Betrieb genommen. Die neuen Ladepunkte befinden sich unmittelbar nach der Einfahrt auf der linken Seite der Tiefgarage und sind klar gekennzeichnet, um eine schnelle Orientierung zu ermöglichen.

Die neuen Ladepunkte in der Theatertiefgarage in Ingolstadt haben eine Leistung von 22 kW

Mit einer Ladeleistung von 22 kW pro Ladepunkt können Fahrzeuge effizient geladen werden, was die Verweildauer in der Tiefgarage optimal nutzt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt.

Bereits 2016 wurden die ersten Ladesäulen an den Parkplätzen Hallenbad, Festplatz, Theater Ost und Schloss mit je zwei Säulen à zwei Ladepunkte errichtet. Im Jahr 2018 folgte die Ausstattung aller Tiefgaragen und Parkhäuser mit sogenannten Wallboxen. Heute bieten die Parkeinrichtungen der IFG insgesamt 52 E-Ladepunkte.

„Wir freuen uns, unseren Kunden und Besuchern nun noch bessere Services bieten zu können. Die neuen Ladepunkte sind ein weiterer Schritt in Richtung einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Infrastruktur“, erklärt IFG Vorstand Norbert Forster. Das Laden funktioniert entweder mit der Ladekarte oder über die Stadtwerke-App „SWI e-motion“. (AZ)