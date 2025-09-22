Icon Menü
Neue Pächter im Biergarten „Zum Saliter“: Wozniak Familie sichert Tradition in Neuburg

Neuburg

Das sind die neuen Pächter des Biergartens „Zum Saliter“

Nach dem Rückzug von Werner und Andrea Rein springen Wojciech Wozniak und sein Sohn Luca in die Bresche und verhindern ein erneutes Aus der Traditionsgaststätte.
Von Reinhard Köchl
    Nach dem Rückzug von Werner und Andrea Rein springen Wojciech Wozniak und sein Sohn Luca in die Bresche und verhindern ein erneutes Aus der Traditionsgaststätte. Antje Wiedemann bleibt aus dem alten Team erhalten. Foto: Reinhard Köchl

    Die Geschichte schien sich fast zu wiederholen, und einmal mehr stand das Traditionsgasthaus „Zum Saliter“, zwischen Brandl und Finkenstein gelegen, mit einem der schönsten Biergärten Neuburgs vor dem Aus. Doch wie schon 2022 kam kurz vor dem Ende die Nachricht: Es geht mit neuen Pächtern weiter! Sie heißen diesmal Wojciech und Luca Wozniak und sind wie ihre Vorgänger gastronomische Quereinsteiger.

