Bunt, bunter, Ingolstadt: Neues Landmarks-Projekt ist fertig

Angelende Menschen mitten in der Stadt - dieses Motiv hat sich Fred Battle alias Zeorism ausgesucht. Der französische Künstler aus der Nähe der Ingolstädter Partnerstadt Grasse hat in den vergangenen Tagen die Wand eines Gebäudes der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) bemalt und seitdem erstrahlt die vorher triste Mauer an der Goethestraße 109 in den buntesten Farben.

Das Kunstwerk ist das neunte Projekt der Landmarks-Serie, bei der in der ganzen Stadt Hausfassaden in Gemälde verwandelt werden. Erst kürzlich wurde an der Münchner Straße ein Graffiti in 3-D-Optik des Italieners Manuel de Rita alias Peeta fertig gestellt. (AZ)