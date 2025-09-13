Neuburg Ein neuer „Himmel-Erde-Verbindungsoffizier“: Das ist der katholische Militärpfarrer Werner Maria Heß

Werner Maria Heß ist der neue katholische Militärpfarrer für die Bundeswehrstandorte Neuburg, Donauwörth und Dillingen. Warum er vom hohen Norden in den Süden wechselt.