Neuer Militärpfarrer Werner Maria Heß: Von Ostfriesland nach Bayern

Neuburg

Ein neuer „Himmel-Erde-Verbindungsoffizier“: Das ist der katholische Militärpfarrer Werner Maria Heß

Werner Maria Heß ist der neue katholische Militärpfarrer für die Bundeswehrstandorte Neuburg, Donauwörth und Dillingen. Warum er vom hohen Norden in den Süden wechselt.
Von Andrea Hammerl
    Geschenke für beide hatte Leitender Militärdekan Artur Wagner (v.l.) mitgebracht – für den scheidenden Militärpfarrer Frank Schneider und seinen Nachfolger Werner Maria Heß, überreicht wurden sie von der Assistentin der Militärseelsorge, Alexandra Kuffer. Foto: Andrea Hammerl

    Pfarrer Werner Maria Heß wurde am Donnerstag im Rahmen eines feierlichen ökumenischen Gottesdienstes in der Hofkirche als neuer katholischer Militärpfarrer für die Bundeswehrstandorte Neuburg, Donauwörth und Dillingen installiert. Die Dienststellenübergabe von Pfarrer Frank Schneider auf Heß nahm der Katholische Leitende Militärdekan für Bayern und Baden-Württemberg, Artur Wagner, vor.

