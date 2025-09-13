Ein neuer „Himmel-Erde-Verbindungsoffizier“: Das ist der katholische Militärpfarrer Werner Maria Heß

Pfarrer Werner Maria Heß wurde am Donnerstag im Rahmen eines feierlichen ökumenischen Gottesdienstes in der Hofkirche als neuer katholischer Militärpfarrer für die Bundeswehrstandorte Neuburg, Donauwörth und Dillingen installiert. Die Dienststellenübergabe von Pfarrer Frank Schneider auf Heß nahm der Katholische Leitende Militärdekan für Bayern und Baden-Württemberg, Artur Wagner, vor.
Neuburg
