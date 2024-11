Süßigkeiten, Second-Hand und Einzelstücke: Das tut sich in der Neuburger Innenstadt

Es tut sich etwas in der Neuburger Innenstadt: Nicht nur die Schaufenster werden zum Start in den Advent ganz besonders schmuckvoll dekoriert, auch ein paar Wechsel und neue Geschäfte sind in der Geschäftswelt zu beobachten. Besonders auffällig, knallbunt und kleinteilig kommt ein neuer Shop in der Luitpoldstraße daher. Ein alter Bekannter zieht um in Richtung Donaukai. Und ein Leerstand in der Rosenstraeße füllt sich mit Kunstwerken und Geschenkideen.

Bubble Tea und Süßes: In der Neuburger Luitpoldstraße hat Vanessa van Delft ihr neues Lokal „Jaimie‘s“ eröffnet. Mit dem Laden, der nach ihrer Tochter benannt ist, richtet sich die Catering-Expertin vor allem an die jüngere Kundschaft. In knalliger und äußerst farbenfroher Atmosphäre einer Candy-Bar finden Süßigkeiten-Liebhaber eine große Auswahl an Leckereien, die es nicht überall zu kaufen gibt, so van Delft. Die Neuburgerin ist auch Pächterin der Imbisse im Parkbad und Brandlbad und will in der Luitpoldstraße auch Bubble Tea, Slush-Trinkeis sowie laktose- und glutenfreies Softeis mit verschiedenen Toppings anbieten. Wer Hunger hat, bekommt außerdem auch Hot Dogs. Außerdem will die Gastronomin verschiedenen Online-Trends nachkommen und bietet etwa verschiedene Arten saurer Gurken und besonders intensiv schmeckende „Jelly Beans“ an.

Icon Vergrößern Vieles ist schon eingerichtet, nur kleine Details fehlen vor der Neueröffnung: Der Caritas-Gebrauchtwarenladen „Carlo“ bezieht zum 2. Dezember seine neuen Räume in der Marienstraße. Foto: Anika Zidar Icon Schließen Schließen Vieles ist schon eingerichtet, nur kleine Details fehlen vor der Neueröffnung: Der Caritas-Gebrauchtwarenladen „Carlo“ bezieht zum 2. Dezember seine neuen Räume in der Marienstraße. Foto: Anika Zidar

Second-Hand Kleidung und Haushaltswaren: Wer gut erhaltenes günstig gebraucht kaufen will, ist im Neuburger Caritas-Laden „Carlo“ richtig. Doch das Geschäft schließt zum Monatswechsel und zieht um in die Marienstraße. Für Margot Kestler, bei der Caritas zuständig für den Gebrauchtwarenverkauf, ein logischer Schritt: „So haben wir alles zusammen mit der Begegnungsstätte in einem Haus: Anlieferung, Sortierung und Verkauf.“ Zum 28. November schließt der bisherige Laden in der Eisengasse, bis dahin gibt es einen Räumungsverkauf mit Rabatten von mindestens 30 Prozent auf alles. Ab dem 2. Dezember geht es dann los in den frisch bezogenen Verkaufsräumen nahe des Neuburger Donaukai.

Icon Vergrößern In der Rosenstraße 1 sind in den kommenden Wochen allerhand Kunstwerke zu bewundern. Plamena Griesbauer nennt die Ausstellung in ihrem Pop-Up-Store „Neuburgs beste Stücke“. Foto: Anika Zidar Icon Schließen Schließen In der Rosenstraße 1 sind in den kommenden Wochen allerhand Kunstwerke zu bewundern. Plamena Griesbauer nennt die Ausstellung in ihrem Pop-Up-Store „Neuburgs beste Stücke“. Foto: Anika Zidar

Beste Einzelstücke im Pop-Up-Laden: Es ist kein Geschäft im eigentlichen Sinne. Doch was Vermieterin Plamena Griesbauer in der Neuburger Rosenstraße organisiert hat, ist eine innovative Idee gegen die große Leere so mancher Leerstände. Sie hat die Verkaufsflächen, in denen vor ein paar Monaten noch ein Tupperware-Pop-Up-Store beheimatet war, für Künstler, Handwerker und alle anderen Neuburger Bürger zur Verfügung gestellt. In der Schaufenster-Ausstellung finden sich nun für einige Wochen „Neuburgs beste Stücke“, wobei zu jedem Kunstwerk auch eine kleine Notiz mit Name und Kontakt des Urhebers zu finden ist. Womöglich findet so mancher Passant genau hier ein etwas anderes Weihnachtsgeschenk als im „normalen“ Handel.