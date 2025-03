Das Landratsamt zieht in den Multipark

„Endlich warmes Wasser.“ Lisa-Maria Marb gehört zu den 25 Angestellten, die jetzt vom alten Landratsamt in die neue Außenstelle in Schrobenhausen umgezogen sind. Der Landkreis hat zwei Etagen im nagelneuen Multipark angemietet. Am heutigen Samstag eröffnet Landrat Peter von der Grün die Süd-Filiale im Rahmen eines Besuchertages.

„Es ist Zeit gewesen für eine angemessene Außenstelle“, findet der Landrat, man habe lange genug darüber diskutiert. Genau genommen habe Schrobenhausen seit der Gebietsreform 1972 kein passendes Landratsamt mehr gehabt. Der Kreissitz wanderte damals nach Neuburg, die Außenstelle blieb im Pflegschloss, vor 1972 noch Dienstsitz von Landrat Walter Asam. Dann ging der Landkreis in die alte Grundschule an der Regensburger Straße. „Ein historisches Gebäude, aber alles andere als eine moderne Dienststelle“, findet Pressesprecher Norbert Eibel. Deshalb seien alle Beteiligten froh über die Neuerung.

Icon Vergrößern Der Warteraum der Zulassungsstelle ist kleiner als in Neuburg, aber modern und bequem ausgestattet. Foto: Winfried Rein Icon Schließen Schließen Der Warteraum der Zulassungsstelle ist kleiner als in Neuburg, aber modern und bequem ausgestattet. Foto: Winfried Rein

Unter Landrat Roland Weigert war zeitweise ein Neubau für das Landratsamt geplant gewesen. Jetzt wurde es der Multipark von Bauunternehmer Michael Plapperer. Zusammen mit der BayWa hat der Geschäftsmann am Nordostrand von Schrobenhausen fünf Hochbauten mit jeweils vier Etagen und insgesamt 10.000 Quadratmeter Nutzfläche hingestellt. Dazu kommt der „MP-Tower“, der Michael-Plapperer-Turm. 61 Eigentumswohnungen, 16 Arztpraxen, Büros und Gewerbe finden sich in dem 45-Millionen-Euro-Projekt. Auf dem früheren Reifen Schubert-Gelände wohnen und arbeiten 350 Menschen.

Den Gebäuden hat der Bauherr Buchstaben zugewiesen, die zusammengesetzt MULTI ergeben. Das Landratsamt Schrobenhausen residiert im Gebäude I. Der Kreis hat auf zwei Etagen 1100 Quadratmeter für Einzel-, Doppel- und Dreierbüros, Sozialräume und Besprechungsräume angemietet. Im zweiten Stock werden 190 Quadratmeter untervermietet und für weiteren Bedarf vorgehalten.

In der neuen Dienststelle sind dauerhaft oder zu Sprechzeiten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Jugendamtes, Gesundheitsamtes, Seniorenbetreuung, Erziehungsberatung, Rechnungsprüfung, Bürgerservice, Führerschein- und Zulassungsstelle präsent. Die Kfz-Zulassung ist mit einem bequemen Warteraum mit Bildschirmen ausgestattet. „Das passt“, sagt ein Schrobenhausener, der gerade ein neues Auto anmeldet. Den Termin habe er am Vortag online gebucht. Neue Kennzeichen bekommt man im Haus, ein privater Anbieter ist eingestiegen. Verzögerungen der vergangenen Monate seien auch dem Hochwasser im Juni 2024 geschuldet gewesen. Es fand den Weg in den Keller des alten Landratsamtes und legte die IT-Systeme lahm.

Den Sitzungssaal mit großen Symbolbildern (Donau – Wisent – Spargel) eröffnet das Gesundheitsamt Samstagabend mit einer Veranstaltung zum Weltfrauentag. Der kleine Saal soll künftig auch von den Kreisgremien genutzt werden. Erste Sitzungen von Kreisausschuss und Gesundheitsausschuss seien vorgesehen, sagt Pressereferent Norbert Eibel. Wie häufig die Kreispolitiker im Multipark tagen, das sei noch festzulegen. Der Gesundheitsausschuss könnte hier eine feste Bleibe finden, es geht vorwiegend um das Kreiskrankenhaus.

Icon Vergrößern Der Sitzungssaal in der neuen Außenstelle des Landratsamts in Schrobenhausen. Foto: Winfried Rein Icon Schließen Schließen Der Sitzungssaal in der neuen Außenstelle des Landratsamts in Schrobenhausen. Foto: Winfried Rein

Für Landrat Peter von der Grün ist der neue Standort in allen Belangen ein Gewinn. Der Multipark wird mit Pellets beheizt und im Sommer mit Klimadecken gekühlt. Vorne gibt es 15 Parkplätze für Besucher, in der Tiefgarage 25 für die Beschäftigten. 500 Meter ist die neue Dienststelle vom Stadtzentrum Schrobenhausen entfernt. Es sind ein paar Gehminuten, genauso wie zum Bahnhof. „Wir freuen uns sehr über die neuen Büros“, sagt Sabine Wölfel von der Erziehungsberatung, „aber wir sind jetzt weg vom Schuss.“