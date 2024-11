Jugend bei Audi wählt eine neue Vertretung

Die Auszubildenden und jungen Audianerinnen und Audianer am Standort Ingolstadt haben bei der diesjährigen Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) entschieden: 15 Vertreterinnen und Vertreter der IG Metall Jugend setzen sich auch in der nächsten Legislaturperiode für ihre Interessen in der Ausbildung bei Audi ein. Die neue Spitze der Jugend- und Auszubildendenvertretung (Vorsitz und Stellvertretung) bei Audi in Ingolstadt wird demnächst bei der konstituierenden Sitzung beschlossen.

Tim Wagner ist Vorsitzender der JAV bei Audi in Ingolstadt

Wahlberechtigt waren 2019 Jung-Audianerinnen und -Audianer unter 18 Jahren sowie Azubis, von denen 1205 ihre Stimme abgegeben haben. Die JAV setzt sich nun für die nächste Legislaturperiode (2024 bis 2026) wie folgt zusammen: Cihan Isik, Tim Wagner, Efe-Can Bulut, Aylin Algül, Pia Leibl, Loreena Serra, Alina Simgar, Lorena Schmid, Florian Tahiri, Edona Gashi, Madeleine Müller, Leona Hoti, Ilyas Akyar, Alexander Lindt und Yavuz Algül.

Jörg Schlagbauer gratuliert dem JAV-Team im Namen des gesamten Betriebsrats und bedankt sich für deren herausragendes Engagement am Standort Ingolstadt. Der amtierende Vorsitzende der JAV, Tim Wagner, freut sich darüber, dass die jungen Audianerinnen und Audianer ihm und seinem Kollegium wieder ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Er erzählt er von den Plänen, sich für den Neubau eines Audi Bildungscampus einzusetzen. Denn um weiterhin vom Vorsprung durch Technik zu profitieren, müsse man auch die Jugend zu Vorreitern in ihrem Feld machen. (AZ)