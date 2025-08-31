Aufruhr in NeuSobPolis: Schon der zweite Bürgermeister muss um sein Amt bangen

„NeuSobPolis für immer!“. Es herrscht aufgeheizte Stimmung bei der Bürgerversammlung auf dem Pausenhof der Grundschule Waidhofen. Es hat sich bereits herumgesprochen: NeuSobPolis Bürgermeister Philipp, acht Jahre alt, soll gestürzt werden. Eine Gruppe Bürger der Stadt hat illegal ein zweites Rathaus gegründet und sucht jetzt Anhänger für „NeuSobPolis 2“. „Jeder der zu NeuSobPolis 2 kommt, bekommt ein gratis Eis“ wirbt Anführer Leopold. Außerdem gebe es bei ihrer Vereinigung weniger Steuern und mehr Lohn. Bürgermeister Philipp ist empört: „Alle, die bei NeuSobPolis 2 sind, werden verhaftet“, ruft er.

Chaos pur in der Kinderspielstadt des Kreisjugendrings Neuburg-Schrobenhausen. NeuSobPolis ist ein interaktives Ferienprogramm für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Während zwei Wochen in den Sommerferien dürfen die Kinder ihre eigene „Stadt“ aufbauen. Unter Betreuung von sieben Haupt- und 20 Ehrenamtlichen Betreuern bekommen die Bewohner von NeuSobPolis einen Einblick in demokratische Prinzipien und das Erwachsenenleben.

Indem sie zum Beispiel bei der Zeitung, der Feuerwehr, beim Gericht oder selbstständig arbeiten, kriegen sie auch eine Vorstellung vom alltäglichen Wirtschaftsgeschehen. Wie im echten Leben, wird auch in NeuSobPolis über Steuern und Preiserhöhungen diskutiert, deshalb ist Bürgermeister Philipp im Moment eher unbeliebt. Den Grund verrät uns Lena. Die Achtjährige ist Mitarbeiterin im Rathaus: „Der Philipp erhöht immer die Preise, das gefällt keinem hier“. Nun muss er bangen, ob es ihm genauso ergeht wie seinem Vorgänger Bernhard. Der Elfjährige wurde am Dienstag unter dem Vorwand, nicht richtig durchgreifen zu können, abgewählt.

Anna ist Redakteurin der Zeitung von NeuSobPolis. Foto: Lena Marie Nadler

Kinderspielstadt in Neuburg-Schrobenhausen: Betreuer zettelt Revolte an

NeuSobPolis 2 jedenfalls ist eine echte Konkurrenz für den Bürgermeister. Angeschlossen haben sich nämlich bereits das Stadtmarketing, das Kino und die Schreinerei. Selbst das Gericht sei wohl auf der Seite von NeuSobPolis 2. Alleine sind die Kids aber nicht auf die Idee gekommen. Betreuer und Hauptverantwortlicher der Kinderspielstadt Benedikt Schmid stellt sich als Anstifter der Revolte heraus. „Gestern Nachmittag wurde es allmählich geordnet und damit langweilig“, erklärt er, „jetzt haben die Kinder ein neues Problem zu lösen“.

Eingegriffen wird in das Spielgeschehen der Kinder nicht allzu oft. Nur am Anfang, wenn es zu viel Verbrechen gibt, werden manchmal ordnende Maßnahmen ergriffen. Die Kinder werden auf die Berufe aufgeteilt und es werden grundsätzliche Regeln ausgemacht. Wenn sich jemand nicht daran hält, wird mit einem klärenden Vieraugengespräch stärker durchgegriffen. „Es sollen ja alle ihren Spaß haben“, sagt Schmid.

Die Grundidee von NeuSobPolis hat natürlich auch einen pädagogischen Hintergrund. Schmid beschreibt es als „Demokratiebildung von der Basis weg“. So sehe er viele Parallelen zur realen Welt. Der Bürgermeister von NeuSobPolis wird von den Kindern demokratisch gewählt, und bei den täglichen Bürgerversammlungen gibt es einen demokratischen Austausch. Wenn am ersten Tag Steuern erhoben werden, käme es immer zu einem Aufschrei unter den Kindern. Später wird ihnen aber klar, dass ihre Stadt ohne die Steuern nicht funktionieren würde.

Auch bei der Kriminalitätsentwicklung sieht der Pädagoge Parallelen zum Erwachsenenleben. „Der einzige Unterschied ist, dass hier sofort jemand ist, der das ausbremst.“ Genauer beobachten die Betreuer beispielsweise gerade Bürgermeister Philipp. „Eigentlich funktioniert die Stadt ganz gut, bei Philipp geht es gerade aber ein bisschen ins Diktatorische“, sagt Schmid lachend. Der junge Bürgermeister bekommt im Moment viel Gegenwind: Einige Bürger wünschen sich ihren alten Bürgermeister Bernhard wieder, andere wiederum schließen sich NeuSobPolis 2 an. Das gefällt ihm gar nicht: „Bernhard ist ein Verbrecher!“, ruft er bei der Bürgerversammlung „Alle, die für Bernhard sind, kommen in die Zelle!“

Die Feuerwehr von NeuSobPolis löscht jeden Brand. Foto: Lena Marie Nadler

20 ehrenamtliche Helfer bei NeuSobPolis in Waidhofen wirken mit

Die Vorbereitungen für die Kinderspielstadt dauern fast ein ganzes Jahr. Die Betreuer treffen sich jedes Jahr im Oktober und fangen an zu planen. Sie besprechen Verbesserungsvorschläge und suchen einen geeigneten Ort für das nächste Jahr, denn NeuSobPolis findet jedes Jahr in einer anderen Gemeinde statt. Ab Februar können sich die Kinder anmelden, kurz danach ist die erste Woche auch immer schon ausgebucht. Damit dann die zwei Wochen reibungslos ablaufen können, werden jedes Jahr ungefähr 20 freiwillige Helfer gesucht.

Sowohl für die Ehrenamtlichen als auch für die Kinder ist die Abschlussparty am Freitag immer das Highlight der Woche. Die Kleinen freuen sich über laute Musik und Tanz. Für die Betreuer ist die Feier ein Entspannungsmoment: Wieder mal wurde eine Woche Chaos gemeistert.