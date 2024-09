OB-Wahl: Die ersten Kandidaten bringen sich in Stellung

Die Ankündigung hat im Juni in der Ingolstädter Kommunalpolitik für Überraschung und einige ratlose Gesichter gesorgt: Oberbürgermeister Christian Scharpf hat bekannt gegeben, dass er nach nicht einmal einer Amtszeit in Ingolstadt lieber Wirtschaftsreferent in München werden möchte. Dort lebt seine Familie und dort war er auch vor seiner Wahl zum Ingolstädter Oberbürgermeister viele Jahre lang im Rathaus tätig. Nun bringen sich die Parteien in der Stadt in Stellung und präsentieren erste Kandidaten, die die Nachfolge des 53-jährigen Juristen antreten möchten.

