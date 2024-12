Weihnachtslieder im Kerzenschein genießen

Das letzte Konzert der Konzertreihe des Freundeskreises der historischen Kirchenorgel Niederschönenfeld findet unter dem Motto „Candlelight Carols - Weihnachtslieder im Kerzenschein“ statt. Luisa Hänsel, Gesang, Hannes Stegmeier an der Gitarre und Moritz Graf am Kontrabass: in dieser Besetzung interpretieren die Sängerin und die beiden Instrumentalisten, die sich während ihres Studiums an der Musikhochschule in Nürnberg kennen und verstehen gelernt haben, bekannte und unbekannte Stücke neu. Sie gehen ein auf die Räume, in denen sie musizieren, nutzen die Klangentfaltung in den unterschiedlichsten Konstellationen.

Gerade die hervorragende Akustik des Kirchenraumes in Niederschönenfeld kann hier wesentlich zu einem „vollkommenen“ Klangerlebnis beitragen. Besinnlich, berührend, zum Nachdenken anregend, erfreuend, auch tröstend – so sollen die „Candlelight Carols“ auf den Zuhörer wirken. Das Konzert beginnt am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro. (AZ)