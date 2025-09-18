Markus Neumeier will Bürgermeister von Königsmoos werden

Markus Neumeier aus Untermaxfeld will Bürgermeister von Königsmoos werden. Der gelernte Schreinermeister, der nach 30 Jahren aus dem Handwerk in den technisch-kaufmännischen Bereich wechselte, kandidiert für die Bürgergemeinschaft Königsmoos. „Ich bin 50 Jahre alt, so alt wie Königsmoos, bin verheiratet und habe zwei Kinder“, stellte er sich am Mittwochabend in Ludwigsmoos den 28 anwesenden Wahlberechtigten vor. Die gaben ihm einen klaren Auftrag mit 28 Ja-Stimmen.

Markus Neumeier wird von der BGK einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gekürt

„Wir haben den richtigen Mann an der Spitze“, kommentierte Wahlleiter Gerhard Edler die Wahl, „Leute zusammenhalten, das ist die Aufgabe des Bürgermeisters und das kann der Markus“. Der hatte bereits in seiner Vorstellungsrede betont, ihm läge ein gutes Miteinander mit Gemeinderat, Verwaltung, Mitarbeitern und Bürgern sehr am Herzen. Großen Wert lege er darauf, gutes Personal zu halten und passende Mitarbeiter zu gewinnen. Auch mehr Bürgernähe schreibt sich Neumeier auf die Fahnen; die Vereine, die „unsere Gemeinde lebenswert machen“, will er nach Kräften unterstützen.

Für das Amt als Bürgermeister gerüstet sieht er sich aufgrund seiner beruflichen Erfahrung, seiner hohen Belastbarkeit und seines guten Durchsetzungs- und Durchhaltevermögens. Kommunikation sei sehr wichtig, das erlebe er täglich im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern. „Mir wird nachgesagt, dass ich ein diplomatischer Mensch sei“, sagte Neumeier – auch das sei im Bürgermeisteramt auf jeden Fall nützlich. Für die Kandidatur hat er sich gemeinsam mit Ehefrau Corina und den beiden Söhnen entschieden – die Familie wird ihm den Rücken freihalten. „Den Rückhalt habe ich und das war mir auch sehr wichtig“, erzählte er.

Neumeier engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Gemeinde

Neben der beruflichen Expertise bringt er ehrenamtliche Erfahrung mit. So stand er 16 Jahre lang dem Schützenverein Hubertus Untermaxfeld vor – bis zur Fusion mit der Schützengesellschaft Obermaxfeld. Seit 33 Jahren engagiert er sich als Lektor in der Pfarrei Untermaxfeld. Neben Schießen nannte er Skifahren als Hobby. Auf die Frage, wie er seine Chancen einschätze, antwortete er diplomatisch mit: „50 Prozent, wenn ich mich mit dem anderen bekannten Kandidaten vergleiche, und ich hoffe, dass ich bei der Wahl das eine oder andere Prozent mehr haben werde“. Bislang haben nur die Freien Wähler mit Marco Meir ihren Bürgermeisterkandidaten vorgestellt, CSU und SPD haben noch niemanden nominiert.

Ebenfalls einstimmig segneten die Wahlberechtigten die 16-köpfige Liste für den Gemeinderat ab – eine relativ junge Liste mit fünf Frauen und elf Männern, die für die BGK zur Gemeinderatswahl antreten, dazu die zwei Ersatzkandidatinnen Steffi Ziegler und Simone Schachtner. Markus Neumeier führt die Liste an und ist mit seinen 50 Jahren der älteste Kandidat, Julian Lenk mit 22 Jahren der jüngste. „Wir haben eine supergute Liste, eine junge Liste“, unterstrich der frühere BGK-Vorsitzende Gerhard Edler, „wir freuen uns, dass es so gut weiterläuft“.

Bürgergemeinschaft Königsmoos will bei der Kommunalwahl sechs Sitze erobern

Positiv gestimmt zeigte sich auch BGK-Vorsitzender Markus Ziegler angesichts der gut gemischten Liste mit verschiedenen Altersstufen, Qualitäten und Berufen. Er gab als Ziel vor, sechs Sitze zu erobern. Aktuell verfügt die BGK über vier Sitze im Gemeinderat. Ihm wäre es am liebsten, meinte er „wenn alle 16 in den Gemeinderat kämen“. Auch Gerhard Edler meinte augenzwinkernd: „Mit der Liste kann die BGK Königsmoos ganz alleine regieren“.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der BGK im Überblick Markus Neumeier (50), Schreinermeister und technischer Angestellter aus Untermaxfeld

Markus Ziegler (49), Landwirt und Kraftfahrer aus Untermaxfeld

Jürgen Bolleininger (48), Landwirt aus Stengelheim

Hans-Peter Schnepf (44), Fachlehrer aus Untermaxfeld

Philipp Klink (35), Landwirt, Angestellter im Landwirtschaftsamt aus Untermaxfeld

Alexander Edler (34), Landwirt aus Untermaxfeld

Katja Hanrieder (32), Hausfrau und kaufmännische Angestellte aus Untermaxfeld

Sandra Bitterwolf (43), gelernte Bürokauffrau und Landwirtin aus Stengelheim

Tobias Lehmeier (47), Vertriebsmitarbeiter und Landwirt aus Stengelheim

Anita Klink-Herzinger (48), technisch-kaufmännische Angestellte aus Stengelheim

Elisabeth Seitle (30) Bürokauffrau und Wirtschaftsfachwirtin aus Untermaxfeld

Tobias Wenger (42) Industriemechaniker und Ausbilder aus Stengelheim

Sandra Obeser (41), OP-Schwester aus Untermaxfeld

Tanja Kügler (46), Kinderpflegerin und Heilerziehungspflegerin aus Untermaxfeld

Andreas Steierl (42), Fachreferent aus Ludwigsmoos

Julian Lenk (22), Kfz-Mechatroniker aus Stengelheim