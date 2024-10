Von historischen Pfaden zum Schloss Grünau: Ein Laufabenteuer über 11,5 Kilometer

Die zehnte Lauftour führt den interessierten Läufer über eine Distanz von 11,5 Kilometern vom Sportplatz Bergheim zum Schloss Grünau. Der Startort befindet sich beim Sportgelände in Bergheim. Die Laufapp wird am Feldkreuz in der Nähe der Dorfhalle gestartet. Wir überqueren den Fährenweg und belaufen einen Feldweg in östlicher Richtung. Nach einem knappen Kilometer muss die Staatsstraße St 2043 unter entsprechender Vorsicht überquert werden.

Wir bleiben auf dem Radweg, der uns am Kraftwerk Bergheim vorbeibringt, die Donau wird überquert. Das Kraftwerk Bergheim wurde im Jahr 1970 fertiggestellt. Der erzeugte Strom wird in das Bahnstromnetz eingespeist. Ein paar Meter nach der südlichen Brückenrampe führt unsere Tour nach links auf den Radweg Richtung Weichering. Der gut befestigte Rad- und Wanderweg bleibt für weitere 1,5 Kilometer unser Begleiter, bis wir in den ersten gut ausgebauten Weg nach rechts abbiegen. Nach wenigen Metern sehen wir links einen gut zugewachsenen kleinen See. Hier und nach einem weiteren Wegstück können an einer Brücke über den Ottheinrichbach viele Wasservögel beobachtet werden.

Über eine Allee nach Rohrenfeld

Wir bleiben weiterhin auf dem Hauptweg, bis nach vier gelaufenen Kilometern der Waldrand erreicht wird. Dort sehen wir nach einer gelaufenen Rechts- und Linkskurve das Jagdschloss Grünau vor uns. Pfalzgraf Ottheinrich lies dieses ab 1530 errichten, es diente ihm und seiner Ehefrau Susanna als Jagdschloss.

Nach ein paar Metern biegen wir nach links in die prächtige Allee nach Rohrenfeld ein. Kurz vor dem Ort führt die Laufstrecke scharf rechts auf die Ortsverbindungsstraße nach Heinrichsheim. Obwohl wenig Verkehr unterwegs ist, sollte der Läufer auf der linken Straßenseite laufen.

Icon Vergrößern Die Distanz der Strecke beträgt knapp 11,5 Kilometer. Foto: Anton Lautner Icon Schließen Schließen Die Distanz der Strecke beträgt knapp 11,5 Kilometer. Foto: Anton Lautner

Etwa nach sechs gelaufenen Kilometern liegt rechts die im Volksmund genannte „alte Gruselkirche“. Tatsächlich war dieser Bau ein im Jahr 1900 erbauter Wasserturm, der bis in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts Schloss Grünau und das Gut Rohrenfeld mit Trinkwasser versorgte. Heute finden Eulen und Fledermäuse Unterschlupf. In den Alleen sind häufig Linden- und Ahornbäume zu finden, diese haben eine lange Lebensdauer. Linkerhand befindet sich der Golfplatz, dessen Eigentümer der Wittelsbacher Ausgleichsfonds ist. Am Ende der Allee biegen wir rechts auf einen Feldweg ab, der uns zum Schloss Grünau bringt.

Entspannung an der Kneippanlage in Bergheim

Dort folgen wir dem Wegweiser nach Neuburg. Der Läufer bleibt nun auf dem Weg bis zum Grünauer Kreisverkehr. Wir bleiben auf dem Radweg in Richtung Bergheim und sehen nach 2,5 Kilometern wieder die Staustufe, die wir überqueren. Am Ende der Brücke überqueren wir wieder die Straße und wir bleiben nun auf der Dammkrone. Nach einen weiteren Kilometer erreichen wir den Sportplatz Bergheim und nach einigen Metern haben wir den Ausgangspunkt an der Dorfhalle erreicht.

Icon Vergrößern Die Läufer und Läuferinnen kommen am Jagdschloss Grünau vorbei. Foto: Anton Lautner Icon Schließen Schließen Die Läufer und Läuferinnen kommen am Jagdschloss Grünau vorbei. Foto: Anton Lautner

Mit kleinen Pausen und Besichtigungen sollte der Läufer etwa 90 Minuten einplanen, Wanderer und Walker benötigen eine halbe Stunde mehr. Wer seinen Füßen noch etwas Gutes tun will, die Kneippanlage in Bergheim liegt rund 200 Meter stromaufwärts Richtung Joshofen am Entwässerungsgraben auf der Donauseite. Die müden Füße wird eine Erfrischung freuen.

Überblick

Schwierigkeitsgrad Mittel

Streckenlänge 11,5 Kilometer, keine Steigungen

Belag Vier Kilometer Asphalt, der Rest befestigte Wald- und Feldwege.

Start/Ziel Parkplatz am Sportgelände Bergheim.