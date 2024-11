Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfall

Einen Sachschaden von circa 10.000 Euro verursachte ein Lastwagenfahrer am Freitagabend gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz „Burgwaldberg“ bei Oberhausen. Beim Befahren des Parkplatzes touchierte der 48-jährige Kraftfahrer einen geparkten Lastwagen, wodurch an dessen Sattelauflieger ein Schaden von rund 100 Euro entstand. Der Fahrer des geparkten Lastwagen schlief zu diesem Zeitpunkt in der Fahrerkabine und wurde durch den Zusammenstoß aufgeweckt, teilt die Polizei mit. Als er aus seinem Lastwagen ausstieg konnte er feststellen, dass der Unfallverursacher den Parkplatz bereits Richtung Donauwörth verlies. Während Beamte der Polizeiinspektion Neuburg den Unfall vor Ort aufnahmen, ging bei der Polizeiinspektion Rain eine Mitteilung über einen schlangenlinienfahrenden Lastwagen auf der B 16 in Fahrtrichtung Donauwörth ein. Dieser konnte gegen 21.20 Uhr durch eine Streifenbesatzung angehalten werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um den flüchtigen Unfallverursacher. Im Rahmen der Kontrolle konnte neben einem erheblichen Frontschaden an dem Lastwagen auch eine erhebliche Alkoholisierung des Fahrers festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,2 Promille. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)

