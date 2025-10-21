Bürgermeister-Wahl in Oberhausen: So hat sich Fridolin Gößl entschieden

Lange hat Fridolin Gößl überlegt. Und mit seiner Familie und vor allem mit seiner Ehefrau über ein Weitermachen gesprochen. Denn der Einsatz als Bürgermeister in Oberhausen ist enorm. Leicht habe er sich die Entscheidung nicht gemacht, denn die Abwesenheitsraten und die vielen Stunden, die er als Bürgermeister unterwegs ist, muss nicht nur er, sondern auch seine Familie schultern. Jetzt aber ist Gößl klar und hat einen Plan gefasst.

Am Ende, so sagt er, macht ihm die Tätigkeit richtig viel Spaß. Und daher stellt sich Oberhausens Rathauschef im März 2026 erneut zur Wahl. „Unsere funktionierende Verwaltung mit einem prächtigen Team und die tolle Dorfgemeinschaft machen so viel möglich.“ Im Gemeinderat zum Beispiel habe man nie den Eindruck, dass nach Fraktionen abgestimmt werde. Jeder dort vertrete seine Meinung und gemeinsam arbeite man am Wohl der Gemeinde.

Fridolin Gößl will in Oberhausen ein fünftes Mal als Bürgermeister antreten

Fridolin Gößl weiß, wovon er spricht. Wenn im kommenden Jahr zur Urne gerufen wird, hat der Oberhausener Bürgermeister seine vierte Wahlperiode hinter sich. Bereits die erste Wahl 2002 hatte er im ersten Wahlgang gemeistert, obwohl vier Kandidaten angetreten waren. Zu den letzten beiden Wahlen gab es noch nicht mal mehr diesen, was auch einen großen Rückhalt über die Parteigrenzen hinweg zeigt. Ob dieses Mal ein Gegenkandidat aufgestellt wird, weiß Fridolin Gößl nicht.

Vor jeder Wahl würden die Karten neu gemischt, so Gößl, der sich dem Wählerwillen stellt. „Die Wahrheit fällt in der Wahlkabine. Das Wahlprogramm stehe zwar noch nicht und auch die Nominierungsversammlung müsse noch abgewartet werden. Aber, so viel verät das Gemeindeoberhaupt schon mal: Die laufenden Projekte werden weiter vorangetrieben – je nachdem was die finanzielle Lage ermögliche.

Gößl will eine Dorfkrankenschwester in Oberhausen etablieren

Straßen und Abwasserinfrastruktur stehen genauso auf dem Plan, wie die Bebauung und Belebung des Dorfkerns von Oberhausen und die Dorferneuerung rund um das Rathaus. „Der demografische Wandel bereitet mir Sorge, weil sich niemand wirklich darauf vorbereitet.“ Gößl pocht auf eine intakte Nahversorgung, auf ein funktionierendes Dorfleben und auf eine gesicherte ärztliche Versorgung. So denkt er schon seit Längerem darüber nach, wie eine Orts-Krankenschwester in Oberhausen etabliert werden könnte, die dem Hausarzt Arbeit abnehmen soll.

Vom Bund und vom Land fühlt er sich, wie viele Kommunalchefs, im Bürokratiewust alleine gelassen. Mehr Entscheidungsfreiheit, mehr Eigenverantwortung der Bürgern und natürlich einfachere und weniger Bürokratie. Das sind nur einige der wichtigen Wünsche des Bürgermeisters. Der wohnt übrigens in Nassenfels. Und hält das für einen Vorteil. Kein Gemeindeteil und kein Personenkreis werde bevorteilt oder benachteiligt. „Wir entscheiden immer sachbezogen.“