Oberhausener Gemeinderätin will besser informiert werden

Im Gemeinderat Oberhausen ging es am Dienstag um ein grundsätzliches Thema. Sollen den Rätinnen und den Räten mit der Einladung zur Gemeinderatssitzung, zusammen mit den Tagesordnungspunkten, auch gleich die Beschlussvorlagen und eventuell sogar Informationen zu den einzelnen Abstimmungspunkten geliefert werden? Bisher verschickt die Verwaltung vor den Sitzungen nur eine Auflistung der Tagesordnungspunkte. Zu wenig Information, wie Gemeinderätin Anna Reil findet, die den Antrag auf mehr Informationen im Vorfeld stellte.

Mehrheit im Gemeinderat Oberhausen sieht die Diskussionskultur in Gefahr

Ein Großteil der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sah in der Änderung zum einen Mehrarbeit für die Verwaltung und zum anderen die Gefahr, dass in den Sitzungen nicht mehr genügend diskutiert werde. Matthias Reil war da ganz anderer Meinung. „Wie soll ich diskutieren, wenn sich mir bei der Einladung noch nicht mal das Thema erschließt.“ Dem hielt unter anderem Mini Forster-Hüttlinger die Umsetzbarkeit der Mehrarbeit in der Verwaltung entgegen. „Mir ist die Diskussion im Gremium wichtig und ich befürchte, die wird durch Vorlagen eher abgewürgt.“

Markus Edenhofer fand es erkenntnisreicher, bei Fragen die Verwaltung zu kontaktieren. „Was fange ich mit einem Plan an, wenn ich nicht weiß, worauf ich achten muss?“ Und Josef Ettenreich gab zu bedenken, dass die Verwaltung jede Nachfrage beantworte. „Wir haben auch eine Verantwortung, uns die Informationen, soweit wir sie benötigen, aktiv zu besorgen.“ Jederzeit könne man nicht nur nachfragen. Auch in den Sitzungen könne jeder Sachverhalt erfragt und diskutiert werden. Bürgermeister Fridolin Gößl wahrte Zurückhaltung bei der Diskussion. „Diese Entscheidung ist Sache des Gemeinderates, der auch die Geschäftsordnung erlassen hat.“ Und die müsse bei einer Entscheidung für Beschlussvorlagen geändert werden.

Ideen zur Änderung der Geschäftsordnung finden keine Mehrheit

Dass andere Gemeinden Sitzungs- und Beschlussvorlagen im Vorfeld der Sitzungen an die Gemeinderäte liefern, überzeugte die Räte in Oberhausen nicht. Am Ende stimmten nur Matthias und Anna Reil für den Antrag. Es bleibt in Oberhausen also alles beim Alten.