Oberhausen trauert: SPD-Urgestein Xaver Schiele mit 90 Jahren gestorben

Im Kreis seiner Familie in Unterhausen ist Xaver Schiele vergangene Woche „friedlich eingeschlafen“, wie Sohn Roman sagt. Der 90-Jährige war eine der bekanntesten Persönlichkeiten in Oberhausen und im Landkreis gewesen.

In den schweren Jahren der Demenz-Erkrankung hatte ihm die Familie Halt und Lebensmut gegeben. Jetzt sei die Kraft ausgegangen. Oberhausen trauert nicht nur um den Ehrenbürger, sondern um einen Heimatpolitiker mit großem Herz für Gerechtigkeit und Gemeinsinn. Wegbegleiter bezeichnen ihn als „letzten aufrechten Sozialdemokraten“. Xaver Schiele war lange Zeit der einzige „rote“ Bürgermeister im Landkreis. Er verstand es, seine Ziele für die Gemeinde durchzusetzen, das mussten auch CSU-Größen anerkennen.

Nachdem er als elfjähriger Bub die Bombardierung des Wifo-Tanklagers Unterhausen und den Tod einer fünfköpfigen Familie erlebt hatte, stand er in seinem Leben gegen Gewalt und für soziale Gerechtigkeit. Als Betriebsrat der staatseigenen IVG, früher Wifo, vertrat er die Interessen seiner Kollegen zu Hause und in der Konzernzentrale Bad-Godesberg, dort auch im Aufsichtsrat. In Oberhausen war er eine Zeit lang Betriebsratsvorsitzender und Betriebsleiter gleichzeitig gewesen.

Knapp 30 Jahre lang war Xaver Schiele Kreisrat, 17 Jahre Bürgermeister in Oberhausen

Aus der geschlossenen Tillykaserne hätte er gerne ein Fahrsicherheitszentrum gemacht. Es ist ein Wohn- und Gewerbegebiet Kreut geworden. Er bemühte sich erfolglos um einen Freizeitpark Oberhausen. Sein wichtigstes Projekt aber bleibt die B16-Ortsumgehung für Ober- und Unterhausen. Xaver Schiele nutzte ein schmales Zeitfenster der rot-grünen Bundesregierung, sprach in Berlin und bei Verkehrsminister Reinhard Klimmt vor. Horst Seehofer, Hermann Regensburger (beide CSU) und Hans Büttner (SPD) halfen mit, dass die Umgehung 2004 eingeweiht werden konnte.

Xaver Schiele war knapp 30 Jahre lang Kreisrat und 17 Jahre Bürgermeister mit christlicher Prägung. Dass Oberhausen so gut dasteht, ist auch ihm zu verdanken. Er wollte seinen früheren Geschäftsleiter Fridolin Gößl als Nachfolger im Rathaus, auch wenn er ihn lieber bei der SPD als bei CSU gesehen hätte. Aber das verzieh er ihm auch. Als Xaver Schiele noch fit gewesen war, versäumte er keine Maikundgebung am Tag der Arbeit. Mit Michael Kettner (1952-2022) verstand er sich gut. Schiele war Fußballer und Mitbegründer des TSV Ober/Unterhausen und Mitglied in allen Vereinen. Mit der Familie nehmen sie morgen Mittwoch, ab 14.30 Uhr beim Requiem und der Beerdigung in Unterhausen Abschied.