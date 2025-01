Unfall in Sinning: Außenspiegel im Vorbeifahren beschädigt

Am Donnerstagnachmittag kam es in der St.-Wolfgang-Straße in Sinning zu einem Unfall, als eine 65-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gegen 17.30 Uhr unterwegs war. In einer engen Straßenstelle begegnete ihr ein Wagen, der laut ihrer Aussage zu weit auf ihrer Fahrbahnseite fuhr. Beide Fahrzeuge streiften sich, wobei die Außenspiegel beschädigt wurden.

Unfallflucht in Sinning: 65-jährige Fahrerin betroffen

Der Fahrer des anderen Autos setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten. Vor Ort fand die Polizei Teile eines Außenspiegels, die möglicherweise zu einem blauen Kia gehören könnten. Der Schaden am Spiegel der 65-Jährigen beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)