Oberstimm

17:00 Uhr

Früh aufstehen für die erste Maß: Das war der Barthelmarkt-Montag

Im Lanzlzelt beim Barthelmarkt in Oberstimmt feiert auch die Neuburger Jugend. Seit den frühen Morgenstunden ist am Montag das Bierzelt gut gefüllt.

Plus Kurz nach 5 Uhr: Hunderte stürmen in die Festzelte am Barthelmarkt. Der Andrang ist groß, und die Stimmung trotz des Regens gut. Der Morgen auf dem Volksfest.

Von Tabea Huser Artikel anhören Shape

Hunderte Menschen stehen in der Nacht zum Montag im Regen. Aus ganz Süddeutschland sind die Besucher und Besucherinnen zum Barthelmarkt ins kleine Oberstimm angereist. Sie warten geduldig auf die Öffnung der Festzelte. Manch einer steht seit halb vier Uhr an, andere haben gleich durchgemacht.

Laut dem Plan des Markts Manching sollen die Zelte am Barthelmarkt-Montag um 6 Uhr öffnen. Ist der Andrang zu groß, wird früher aufgemacht, wie Max Foerster von der Marktgemeinde erklärt. Trotz des anhaltenden Regens und der kühlen Temperaturen lockt der Barthelmarkt auch dieses Jahr viele in den Morgenstunden an. Die Zelte öffnen daher schon wenige Minuten nach 5 Uhr. Der Morgen im Protokoll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen