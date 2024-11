Neues Parkhaus an der Saturn-Arena öffnet zum Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel öffnet das neue Parkhaus, das aktuell neben der Saturn-Arena gebaut wird. In einem ersten Schritt sollen laut der Stadt-Tochter IFG, die das Parkhaus betreibt, rund 250 Stellplätze zur Verfügung stehen. Ist alles fertig, wird es Platz für 570 Autos bieten.

Das Parkhaus an der Saturn-Arena in Ingolstadt ist mit Holz verkleidet

Wie es seitens der IFG heißt, ist die ökologische Bauweise bei diesem Projekt von großer Bedeutung. So wird die Fassade aus Holz gefertigt, an der Wendelrampe werden Photovoltaik-Module angebracht, das Dach wird begrünt und das Regenwasser in einer Zisterne gesammelt und wiederverwendet. Für Autofahrer sind Parktickets überflüssig, da es eine Kennzeichenerfassung geben wird. Die erste halbe Stunde Parken ist kostenlos, bis zu einer Stunde kostet es zwei Euro. Ein Tagesticket liegt bei sechs Euro.