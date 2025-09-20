„Ich habe mich befreit gefühlt“: Digitaler Detox im Urlaub als Familienexperiment

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Liebe Frau Strassburg, wir sind uns völlig einig: Wir alle verbringen zu viel - auch sinnlose Zeit - online allein. Gemeinsame Familienerlebnisse, körperliche Betätigung und analoge Kommunikation bleiben auf der Strecke. Ihr Selbstversuch also in allen Ehren. Tatsächlich aber sind ein elitär anmutender Ausflug ins teure Schottland, als auch Handytresore dazu nicht notwendig. Mit dem Radl zum Mühlhauser Campingplatz, oder mit dem Auto zum Waginger See und die Handys ausgemacht geht ganz genauso. Weniger Onlinezeit ist keine Sache von selbsternannten Bildungseliten allein, das Gegenteil ist der Fall.

