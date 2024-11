Polizei erwischt 31-Jährigen ohne Fahrerlaubnis

Ein 31-Jähriger aus Baden-Württemberg ist am Montag in Neuburg ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 11.45 Uhr in der Luitpoldstraße in einen Verkehrsunfall mit Blechschaden verwickelt. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, zeigte der Mann eine ungarische Fahrerlaubnis vor.

31-Jähriger war in Neuburg mit ungültigem ungarischem Führerschein unterwegs

Dabei stellte die Polizei fest, dass dem 31-Jährigen die Nutzung des Führerscheins von der zuständigen Führerscheinstelle untersagt worden war. Seine deutsche Fahrerlaubnis war ihm bereits im Vorfeld aufgrund mangelnder Eignung entzogen worden. Der 31-Jährige muss laut Polizei nun mit einem Strafverfahren rechnen. (AZ)