Oktoberfest der besten Wirtshausmusikanten: Ein Abend in Gedenken an Hans Käfer

Das „Oktoberfest der besten Wirtshausmusikanten“ startet heuer bereits in seine siebte Auflage. Organisiert vom Musikstadl Käfer zusammen mit der Schlossbrauerei Unterbaar kommen am Samstag, 18. Oktober, im Gasthaus Daferner im Ehekirchener Ortsteil Schönesberg wieder Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Region und darüber hinaus zusammen. In den Jahren zuvor haben sie sich traditionell im Rahmen eines Wettbewerbs der Gunst der Jury sowie des Publikums gestellt. Doch heuer wird es anders als bisher verlaufen. So soll es dieses Mal keinen Wettbewerb mit anschließender Preisverleihung geben, sondern vielmehr einen musikalischen Abend der Erinnerung.

All die Jahre waren Solomusiker und Ensembles aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, aber auch darüber hinaus eingeladen, im Dafernersaal zwei Wirtshauslieder in ihrer eigenen Version vorzutragen und die Zuhörer mit ihren lustigen, urigen Couplets, ihren Liedern und Gstanzln zum Mitsingen zu animieren. Dabei durfte jeder mitmachen, egal ob jung oder alt, Profi oder Laie. Gesungen und gespielt wurde traditionelle Wirtshausmusik, wie sie früher war und auch heute noch gepflegt wird. Am Ende wurden schließlich die besten Musikanten gekürt. Das fällt heuer aus, denn der sonst so launige Abend wird diesmal von einem traurigen Ereignis überschattet: Organisator Hans Käfer ist Ende August gestorben.

Oktoberfest der Wirtshausmusikanten in Schönesberg: Erinnerungen an Hans Käfer

„Durch die Krankheit meines Mannes hatte ich leider keine Vorlaufzeit mehr für die Organisation“, sagt Sofia Käfer. Stattfinden soll die Veranstaltung am 18. Oktober aber dennoch, wenn auch etwas anders. Statt des traditionellen Wettbewerbs sollen unter dem Titel „Oktoberfest in Gedenken an den besten Wirtshausmusiker Hans Käfer“ alle Musikanten nach Schönesberg kommen, die je an einem der Oktoberfeste in den vergangenen Jahren teilgenommen haben. „Es soll ein solch lustiger Abend werden, wie es an den früheren Oktoberfesten war und so, wie es sich mein Mann gewünscht hätte“, betont Sofia Käfer. Das Bier sponsert wieder die Schlossbrauerei Unterbaar und jeder Musikant bekommt eine Maß kühlen Gerstensaft sowie eine Brotzeit.

Für eine bessere Organisation bittet Sofia Käfer um vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 08435/1202 oder an info@musikstadl-kaefer.de per E-Mail. Unter diesen Kontaktdaten können sich auch interessierte Zuschauer ab sofort einen der begehrten Plätze im Dafernersaal reservieren.