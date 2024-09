Der Rennfahrer und sein Oldtimer: Wie Oliver Mayer sich in einen Bentley verliebt hat

Ferrari, Rolls Royce, Porsche - Oliver Mayer besitzt viele außergewöhnliche Fahrzeuge. 30,40, vielleicht auch 50. Auf eine genaue Zahl möchte sich der ehemalige Rennfahrer und Betreiber eines Autohandels nicht festlegen. Ein Teil steht in seinem Museum im Oldtimer-Hotel an der Manchinger Straße in Ingolstadt, andere warten in der Garage darauf, endlich mal wieder ausgefahren zu werden. Aber von keinem wird er vermutlich so schwärmen wie von seinem Bentley Blue Train. „Ich liebe ihn“, sagt Mayer. „Er ist für mich das schönste Auto der Welt.“

Luzia Grasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis