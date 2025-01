Durststrecke überstanden: Kreativraum „otto“ etabliert sich in Neuburg

Coworking, Veranstaltungen, Homeoffice, dazu ein Verein als Träger: Mit viel Elan gegründet hatte es das „otto“ in Neuburg nicht immer einfach. Und leichter vorgestellt hatten sich die Initiatoren den Anlauf des Kreativraumes in der Stadtmitte auch. Nach dreieinhalb Jahren scheint die Talsohle nun überwunden. Der Verein in der Schmidstraße hat seine Bekanntheit gesteigert. Erst kürzlich hat ein Startup-Unternehmen in den Räumen des „otto“ eine Heimat gefunden. Im Februar kommt ein zweites dazu.

