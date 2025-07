Ein Klassenzimmer unter Bäumen

Die Blätter der ausladenden Eiche rauschen und spenden Schatten, ein sanfter Wind lässt die Plakate an den Stellwänden flattern, breite Bänke bieten bequeme Sitzplätze: Der neue Outdoor Classroom der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ist nun offiziell eröffnet. Das Klassenzimmer im Freien soll gerade bei hohen Temperaturen eine Alternative zu stickigen und heißen Klassenräumen sein und soll laut eine rMitteilung der Uni Eichstätt die Möglichkeit bieten, „neue Lernorte und -konzepte zu erleben“.

An der Uni Eichstätt gibt es einen Outdoor Campus

Die Leiterin des Zentrums für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (ZLB), Dr. Petra Hiebl, berichtete bei der Eröffnung von den Vorteilen, die das Lernen im Freien mit sich bringt: „Ein Klassenzimmer draußen ist ein analoger Kontrast zur immer stärker digitalisierten Bildung. Wer draußen lernt, nimmt Inhalte oft intensiver und mit allen Sinnen auf. Bewegung, frische Luft und eine offene Umgebung fördern nicht nur die Konzentration, sondern auch Kreativität, Teamgeist und das soziale Miteinander.“ Im Klassenzimmer auf einer Anhöhe unmittelbar neben der Zentralbibliothek der Uni Eichstätt finden aber nicht nur Seminare statt, es kann auch von Schulklassen genutzt werden. Eine Klasse der Mittelschule Schottenau hat es bereits getestet – weitere Schulen dürfen folgen, so Hiebl.

Die Idee des Outdoor Campus ist nicht neu an der KU: Schon 2019 gab es erste Überlegungen, 2023 wurde der Outdoor Campus, der vom Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Professor Klaus Meier, und vom Professor für die Didaktik der englischen Sprache und Literatur, Heiner Böttger, initiiert wurde, eröffnet. Und auch die schattigen Wiesen rund um die Zentralbibliothek in Eichstätt werden schon seit Längerem entsprechend genutzt. Manchmal saßen die Schüler und Studenten auf Klappstühlen, manchmal waren sie beim „Walk‘n‘Talk“ laufend unterwegs. Parallel dazu wurde an der KU ein didaktisches Konzept für das Unterrichten und Lernen im Freien entwickelt.

Das Klassenzimmer unter Bäumen der Uni Eichstätt entstand zusammen mit der Berufsschule

Dass der Outdoor Campus nun ein sichtbares Klassenzimmer inklusive Möblierung erhalten hat, wurde nach Auskunft der KU durch die Zusammenarbeit mit der Berufsschule Eichstätt möglich. Klemens Schreiner, der das Projket als Lehrer betreut hat, hat gemeinsam mit den Holz- und Metallbauklassen die Bänke für den Outdoor Classroom konzipiert und gebaut.

Weitere Informationen zum Outdoor Campus und zur Buchung finden Interessierte unter https://www.ku.de/outdoor-campus. (AZ)