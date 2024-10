Zeugen übergeben Fahrraddieb an die Polizei

Ein 47-jähriger tschechischer Staatsbürger ist am Sonntagnachmittag am Steinbach in Schrobenhausen von Zeugen bei einem Diebstahlversuch gestört und schließlich der Polizei übergeben worden. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Anwohner, wie der Mann gegen 17.30 Uhr ein Pedelec im Wert von rund 3500 Euro aus einem Privatgrundstück entwendete und sprachen den Mann an. Daraufhin warf der 47-Jährige das Pedelec zur Seite und versuchte zu flüchten.

Trotz Gegenwehr gelingt es Zeugen, den mutmaßlichen Fahrraddieb festzuhalten

Trotz Gegenwehr gelang es den Zeugen, den Täter festzuhalten und ihn anschließend der Polizei zu übergeben. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er noch am selben Abend aus dem Gewahrsam entlassen. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang am Sonntagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge (etwa Kleintransporter mit auswärtigem Kennzeichen) beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schrobenhausen unter der Telefonnummer 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)