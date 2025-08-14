Ingolstadt: Pedelec-Fahrer stürzt bei Vollbremsung und verletzt sich – Autofahrer übersieht ihn

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto ist am Mittwochnachmittag ein 40-jähriger Pedelec-Fahrer in Ingolstadt leicht verletzt worden.

Ingolstadt: Radfahrer fällt wegen Vollbremsung vom Pedelec und verletzt sich

Gegen 14.30 Uhr bog ein 25-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Landshut von der Bertha-Kipfmüller-Straße nach links in die Hans-Denck-Straße ein. Nach Angaben der Verkehrspolizei Ingolstadt übersah er dabei einen auf dem Radweg querenden Pedelec-Fahrer. Dieser versuchte mit einer Vollbremsung den Zusammenstoß zu vermeiden, stürzte jedoch über den Lenker und prallte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Ingolstädter in ein Krankenhaus. Der Schaden am Pedelec wird auf rund 250 Euro geschätzt. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. (AZ)