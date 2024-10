Pedelec-Unfall: 77-Jähriger stirbt an seinen schweren Verletzungen

Bei einem Unfall am Samstag, 12. Oktober, hatte sich ein 77-Jähriger aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann jetzt gestorben.

Der Pedelec-Fahrer war in Karlskron mit einem Auto zusammengestoßen

Der Senior war an jenem späten Vormittag mit seinem Pedelc auf der Hauptstraße in Karlskron in Richtung Reichertshofen unterwegs, als es auf Höhe der Gartenstraße zu einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 38-Jährigen kam. Diese wollte von einer untergeordneten Straße auf die Hauptstraße einfahren. Der Pedelec-Fahrer stürzte und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. (AZ)