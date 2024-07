Pedelecfahrer bei Unfall in Schrobenhausen verletzt

Ein 84-jähriger Mann aus Schrobenhausen erlitt am Mittwoch bei einem Unfall schwere Verletzungen. Nach Angaben der Polizei stieß er mit seinem Pedelec gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der Unfall ereignete sich am Bürgermeister-Stocker-Ring gegen 10.15 Uhr. Der Radfahrer kam beim Einbiegen in die Rot-Kreuz-Straße zu weit in die Fahrbahnmitte und streifte das Auto eines 64-jährigen Mannes aus Waidhofen.

Schwerer Unfall in Schrobenhausen: Pedelec-Fahrer kollidiert mit Pkw

Der Pkw wurde am Kotflügel leicht beschädigt, am Pedelec entstand ein Schaden im Frontbereich. Der Rentner trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm. Die Polizei empfiehlt dringend, beim Radfahren stets einen Helm zu tragen. (AZ)