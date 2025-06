Neuburger Schloßfest: Kleine Panne beim Pendelbus-Service

Beim Pendelbus-Service hat es am Sonntag eine kleine Panne gegeben. Diese traf eine Linie. Um die Mittagszeit gab es keine Fahrten des Unternehmens vom Volksfestplatz in Richtung Festgelände. Grund dafür war wohl, dass ein Fahrer kurzfristig erkrankt ist und es einige Zeit brauchte, dass die gebuchte Firma einen Ersatz stellen konnte. „Das ist natürlich sehr ärgerlich für die Gäste“, sagt Marktvogt Friedhelm Lahn. Insgesamt sei aber lediglich eine Stunde lang kein Bus gefahren. „Das darf natürlich dennoch nicht passieren und wir haben mit dem Busunternehmen am Montag bereits entsprechende Gespräche geführt“, so Lahn weiter. Am kommenden Wochenende soll der Service dann wieder reibungslos klappen. Tatsächlich hat es am Sonntag bei einer Linie der Shuttlebusse Probleme gegeben. Um die Mittagszeit gab es keine Fahrten des Unternehmens vom Volksfestplatz in Richtung Festgelände. Grund dafür war wohl, dass ein Fahrer kurzfristig erkrankt ist und es einige Zeit brauchte, dass die gebuchte Firma einen Ersatz stellen konnte. „Das ist natürlich sehr ärgerlich für die Gäste“, sagt Marktvogt Friedhelm Lahn. Insgesamt sei aber lediglich eine Stunde lang kein Bus gefahren. „Das darf natürlich dennoch nicht passieren und wir haben mit dem Busunternehmen am Montag bereits entsprechende Gespräche geführt“, so Lahn weiter. Am kommenden Wochenende soll der Service dann wieder reibungslos klappen.

Barbara Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schloßfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Volksfestplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis