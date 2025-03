47-Jähirger übersieht Auto auf B300: Es kracht

Am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr krachte es bei Gachenbach ordentlich. Ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Freyung-Grafenau wollte bei Peutenhausen mit seinem Auto auf die B300 auffahren. Dabei übersah er einen anderen Wagen, der in Richtung Schrobenhausen fuhr. In diesem befanden sich zwei Personen im Alter von Anfang 20 aus dem Landkreis Augsburg.

Beide Autos kollidierten. Sie wurden durch den Verkehrsunfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde durch den Zusammenstoß niemand verletzt. Die B300 war zur Unfallaufnahme laut Polizei Schrobenhausen nur einseitig befahrbar. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. (AZ)