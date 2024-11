PFAS auf dem Flugplatz Manching: Die Reinigung hat begonnen

PFC oder PFAS oder auch „Ewigkeitschemikalien“ sind den Nachbarn von Bundeswehrflugplätzen ein Gräuel und Schrecken zugleich. Diese Rückstände von früher bei Flugzeugnotlagen verwendetem Löschschaum verunreinigen noch immer das Grundwasser. Nun hat am Flugplatz Manching die Reinigung des Wassers aus dem am stärksten belasteten Bereich begonnen. Die bundesweit erste Anlage dieser Art säubert täglich rund drei Millionen Liter Grundwasser. Der Aufwand dafür ist enorm. Ob eine solche Reinigungsanlage auch am Fliegerhorst Neuburg installiert wird, entscheidet sich mit dem Grundwassergutachten, wie Matthias Busch, Pressesprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, erklärte. Dieses Gutachten wird noch bis Ende dieses Jahres erwartet.

