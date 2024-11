Mann sprüht Gästen in einem Lokal Pfefferspray ins Gesicht

Mehrere Gäste eines Lokals an der Fontanestraße in Ingolstadt waren am Mittwochabend mit einem recht aggressiven Unbekannten in Streit geraten. Plötzlich zog der Unbekannte ein Pfefferspray hervor und sprühte damit zwei Männern ins Gesicht.

Zwei Männer wurde bei der Pfefferspray-Attacke in Ingolstadt verletzt

Bevor er das Lokal verließ, beleidigte er noch mehrere Anwesende. Zwei Gäste erlitten durch die Pfefferspray-Attacke leichte Verletzungen. Die Polizei Ingolstadt ermittelt gegen den Unbekannten wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)