Unbekannte stehlen Reitutensilien in Laisacker

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag Reitutensilien mit einem Wert von rund 480 Euro aus einem Stall in Laisacker gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich die Gegenstände in dem frei zugänglichen Anbau einer Maschinenhalle in der Seestraße.

Ein Halfter wurde von den Unbekannten direkt vom Pferd gestohlen

Bei den gestohlenen Gegenständen handelt es sich unter anderem um einen Pony-Westernsattel, Satteldecken, Führstricke und weitere Reitgerätschaften. Auch von einem untergestellten Pferd machten die Täter nicht Halt. Ein Halfter wurde direkt vom Pferd entwendet. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)