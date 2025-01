Polizei ermittelt vermeintlichen Kinderansprecher

Ein Mann hat von einem grünen Auto aus am Freitag drei Kinder in Buxheim angesprochen. Daraufhin fuhr eine Polizeistreife täglich die Örtlichkeit an. Am Dienstagmittag kontaktierte ein 37-jähriger Mann die hiesige Polizei. Aufgrund des Presseaufrufs stellte der Mann aus dem Landkreis Eichstätt fest, dass er der vermeintlichen Ansprecher ist. In dem Telefonat gab er glaubhaft an, dass es sich um einen Irrtum handelt, berichtet die Polizei. Er ist Musiker und spreche Jugendgruppen an, um seine Reichweite zu vergrößern. Die Beamten überprüften und bestätigten seine Angaben. Zudem wurden seine Personalien erhoben. Der Musiker wurde über sein Handeln und die damit verbundenen Verunsicherung sensibilisiert. (AZ)

