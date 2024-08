Großeinsatz der Polizei in Klingsmoos

Aufregung in Klingsmoos: Ein umfangreiches Aufgebot an Polizeikräften am Mittwochabend hat die Menschen in der Donaumoos-Gemeinde aufgeschreckt. Wie Anwohner berichten, waren zahlreiche Einsatzkräfte beim Sportheim angerückt. Am Freitag wurde von der Kriminalpolizei Ingolstadt bestätigt, dass es einen Großeinsatz gegeben habe.

Grund dafür war, dass eine Person angegeben hatte, Opfer eines Gewaltverbrechens geworden zu sein. Allerdings stellte sich im Laufe der Ermittlungen heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelt.

Polizeieinsatz am Sportheim in Klingsmoos

Anfangs aber reagierte die Polizei aufgrund des angegebenen Sachverhaltes mit entsprechenden Maßnahmen. Ein Hubschrauber kreiste über der Gemeinde, Beamte liefen mit Spürhunden die Straßen ab. Beim Sportheim selbst rückte die Spurensicherung an. Die Kriminalpolizei in Ingolstadt übernahm die Ermittlungen.

Dort hält man sich bedeckt und hatte auch bewusst keine Informationen über den Vorfall an die Öffentlichkeit gegeben. Allerdings hatten zahlreiche Anwohner die Geschehnisse verfolgt. Der Einsatz scheint im Donaumoos Gesprächsstoff zu sein. Stand aktueller Ermittlungen habe aber kein Gewaltverbrechen stattgefunden, so ein Sprecher auf Nachfrage dieser Redaktion. (fene)