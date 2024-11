Unbekannter Fahrer beschädigt geparktes Auto

Ein Neuburger hat am Samstag gegen 13 Uhr seinen grauen Audi A4 für zehn Minuten auf dem Parkplatz bei den Einkaufsmärkten am Längenmühlweg geparkt. Laut Polizei wurde in dieser Zeit die Motorhaube auf der rechten Seite beschädigt und eingedellt.

Ein unbekannter Fahrer ist in Neuburg gegen ein geparktes Auto gefahren

Vermutlich ist ein größeres Auto oder ein Kleinlaster gegen das Fahrzeug gefahren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 melden.