Mann wirft mit einem Messer: Polizei rückt zu einer Unterkunft in Neuburg aus

In einer Unterkunft an der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg waren am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr zwei Männer aneinander geraten.

In 47-Jähriger musste in Neuburg in die Polizeizelle

Wie die Polizei mitteilt, warf ein 47-Jähriger aus Rumänien mit einem Glas und einem Messer auf einen 39-jährigen Polen, verfehlte ihn jedoch. Da der Ältere auch der Polizei gegenüber noch recht aggressiv auftrat, kam er in Gewahrsam. Bereits in der Polizeizelle, bedrohte er dort zudem noch die Beamten. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. (AZ)