Ohne Ticket: Zugfahrt eines dreisten Fahrgastes endet mit Polizeieinsatz

Ziemlich dreist hat ein 28-Jähriger am Mittwochmorgen versucht, kostenlos mit dem Zug von Ingolstadt nach Nürnberg zu fahren. Der türkische Staatsangehörige stieg in die Regionalbahn, als der in der Tür stehende Triebfahrzeugführer nachfragte, ob er eine gültige Fahrkarte besitzt. Da der Türke dieses verneinte, wurde ihm an der Einstiegstür die Mitfahrt untersagt.

Das beirrte den 28-Jährigen jedoch nicht. Mit den markigen Worten, „Doch, ich werde mitfahren!“, schubste er den Bahnmitarbeiter einfach zur Seite, stieg in den Zug ein und nahm in der ersten Wagenklasse Platz.

Der überrumpelte 38-jährige Triebfahrzeugführer verständigte die Bundespolizei, die daraufhin Beamte zum Bahnsteig schickte. Nach Aufforderung der Streife stieg der ungebetene Fahrgast schließlich aus dem Zug aus. Mit seinen abschließenden Worten an den Triebfahrzeugführer setzte er „seinem Verhalten die Krone auf“, heißt es im Pressebericht: „Halt die Fresse, du bist ein Rassist!” Die Bundespolizei hat gegen 28-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)