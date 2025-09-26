Mehr Öko-Strom aus der Donau: Wasserspiegel im Kraftwerk Bertoldsheim wird probeweise angehoben

Am Laufwasserkraftwerk Bertoldsheim an der Donau kann künftig mehr Strom durch Wasserkraft erzeugt werden. Nach einem über zehn Jahre dauernden Projekt inklusive eines rund dreijährigen formalen Genehmigungsverfahrens kann der Wasserspiegel in dem Stauraum des Kraftwerks probeweise geringfügig angehoben werden, um den zusätzlich erzeugten Wasserkraftstrom in das Netz der Deutschen Bahn einzuspeisen, schreibt Kraftwerksbetreiber Uniper in einer Pressemitteilung.

Probestau beginnt am Dienstag, 30. September

Der Probestau soll nun am Dienstag, 30. September, beginnen. Der zusätzliche Wasserkraftstrom sei ein wichtiger Betrag zur Energiewende, eine emissionsfreie Mobilität mit der Bahn und für den Klimaschutz, heißt es. Den Gemeinden in der Region sei die Stauzielerhöhung in den zurückliegenden Jahren detailliert vorgestellt worden. Die Erhöhung des Stauziels für das Kraftwerk Bertoldsheim soll ab Ende September in Abstimmung mit dem Landratsamt in Neuburg durch einen fünfjährigen Probestau geprüft werden.

Der Bereich rund um Bertoldsheim wird genau beobachtet

Das begleitende Monitoringkonzept, das vor allem die Aspekte Grundwasser, Pegelstände und ökologische Veränderungen entlang der Uferbereiche und in der Donau umfasst, sowie die erfolgte Beweissicherung an möglicherweise betroffenen Gebäuden sind demnach mit den zuständigen Behörden erarbeitet und abgestimmt. Auch wurde das bereits bestehende Grundwasser-Messnetz um zusätzliche Messpunkte im betreffenden Gebiet auf insgesamt 73 Messpunkte erweitert.

Pro Jahr drei Millionen Kilowattstunden mehr

Allein durch die angestrebte Anhebung des Wasserstands im Stauraum des Kraftwerks um 20 Zentimeter können pro Jahr rund drei Millionen Kilowattstunden regenerativen Stroms zusätzlich erzeugt werden. Das würde die Umwelt um mehr als 1200 Tonnen CO₂ entlasten, so Uniper. Mit Beginn des Probestaus ist außerdem vorgesehen, beim Erreichen eines Zuflusses von etwa 500 Kubikmeter pro Sekunde den Wasserspiegel der Donau auf das bisherige Stauziel abzusenken. Durch diese vorausschauende Absenkung wird einem möglichen Hochwasserfall vorgebeugt, heißt es. (AZ)