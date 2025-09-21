Icon Menü
Prozess in Ingolstadt: Vater vergewaltigt Tochter - Anklage wegen Kindesmissbrauch

Ingolstadt

Prozess am Landgericht: Vater missbraucht elfjährige Tochter schwer

Am Landgericht Ingolstadt muss sich ein Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verantworten, der seine Tochter vergewaltigt hat. Was man bei einem Verdacht tun kann.
Von Dorothee Pfaffel
    Am Landgericht Ingolstadt wird ein Fall von sexuellem Missbrauch eines Mädchens verhandelt.
    Am Landgericht Ingolstadt wird ein Fall von sexuellem Missbrauch eines Mädchens verhandelt. Foto: Annette Riedl/dpa (Symbolbild)

    Sexueller Missbrauch von Kindern geschieht am häufigsten in der Familie. So auch bei einem Fall, der derzeit am Ingolstädter Landgericht verhandelt wird. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat ein Vater, der vor seiner Inhaftierung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen lebte, im November des vergangenen Jahres seine damals elfjährige Tochter missbraucht, als sie ihn besuchte. Er ging dabei auf so abscheuliche Art und Weise vor, dass er sich nicht nur wegen schweren sexuellen Missbrauchs verantworten muss, sondern unter anderem auch wegen besonders schwerer Vergewaltigung, Bedrohung und vorsätzlichen Führens einer verbotenen Waffe.

