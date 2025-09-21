Prozess am Landgericht: Vater missbraucht elfjährige Tochter schwer

Sexueller Missbrauch von Kindern geschieht am häufigsten in der Familie. So auch bei einem Fall, der derzeit am Ingolstädter Landgericht verhandelt wird. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat ein Vater, der vor seiner Inhaftierung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen lebte, im November des vergangenen Jahres seine damals elfjährige Tochter missbraucht, als sie ihn besuchte. Er ging dabei auf so abscheuliche Art und Weise vor, dass er sich nicht nur wegen schweren sexuellen Missbrauchs verantworten muss, sondern unter anderem auch wegen besonders schwerer Vergewaltigung, Bedrohung und vorsätzlichen Führens einer verbotenen Waffe.

Dorothee Pfaffel

85049 Ingolstadt

Landgericht