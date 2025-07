Pussy Riot rebelliert in Ingolstadt: knallharter Protest gegen Putin und den Krieg

Die Ingolstädter Eventhalle öffnet ihre Pforten. Es steht ein sehr gemischtes Publikum an, von Ü50-Fliegenträgern bis zu alternativ-gekleideten Teenagern samt eigens mitgebrachter Flagge kann in der Warteschlange kein eindeutiger Besuchertypus festgestellt werden. Denn dieser Auftritt wird kein normales, tanz-und feiergestimmtes Konzert werden, sondern das Publikum mit knallhartem, aber sehr musikalischem Gekläffe über Russlands Machtverhältnisse, Flucht-und Inhaftierungserfahrungen sowie dem Aufruf zum Aufstand erschlagen.

Eine Delegation des weltbekannten Kollektivs „Pussy Riot“ betritt die Bühne in Ingolstadt. Die zwei Hauptprotagonistinnen des Abends: Maria „Masha“ Alyokhina und Taso Pletner. Beide sind zum jetzigen Zeitpunkt in Absenz in Russland für ihre regimekritischen Auftritte in Deutschland verurteilt und gelten dort als kriminell. Ihnen wird auch für den Auftritt in Ingolstadt im Rahmen der „Riot Days“-Tour vorgeworfen, „Falschinformationen“ über die russischen Streitkräfte verbreitet zu haben.

Pussy Riot wurde 2012 mit einem „Punk-Gebet“ weltweit bekannt

Alyokhina traf zusätzlich ein anderes Schicksal, das mit einer für Fans ikonischen Aktion aus dem Jahr 2012 zusammenhängt. Damals hatte das Kollektiv im Altarbereich der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale, der größten orthodoxen Kirche der Hauptstadt, mit grellen Sturmhauben und Musikequipment ein etwa 40-sekündiges „Punk-Gebet“ durchgeführt, als Protest gegen Putin und die enge Verflechtung zwischen der orthodoxen Kirche und dem russischen Staat. Mit der provokanten Aktion und dem Songtitel „Mutter Gottes, verjag‘ Putin!“ erreichte das Kollektiv einen globalen Bekanntheitsstatus, der bis heute anhält.

Icon Vergrößern Immer wieder nutzten die Akteure von Pussy Riot auch bunte Sturmhauben in ihrem Auftritt in Ingolstadt. Foto: David Fuchs Icon Schließen Schließen Immer wieder nutzten die Akteure von Pussy Riot auch bunte Sturmhauben in ihrem Auftritt in Ingolstadt. Foto: David Fuchs

Alyokhina war dabei und wurde im August 2012 zu zwei Jahren Lagerhaft verurteilt. Das Lager in der Region Perm westlich des Urals ist für Zwangsarbeit bekannt, das Konzert in Ingolstadt thematisiert die Geschichte aus ihrer Perspektive samt Kirchenauftritt, Verhaftung und der Zeit im Gefängnis. Dort protestierte sie ebenfalls weiter und wurde mehrfach disziplinarisch bestraft. Sie erzählt von Menschenrechtsmissachtung und der Ignorierung der Meinungsfreiheit. Sie wurde Ende 2013 im Rahmen der „großen Amnestie“, die Putin angeordnet hatte, frühzeitig freigelassen. Sie selbst und viele andere interpretieren die Freilassung als eine Imagepflege Russlands im Hinblick auf die bevorstehenden olympischen Spiele in Sotschi im Februar 2014.

Mitunter verkleidet als Essenskurierin floh Alyokhina aus dem Hausarrest und damit der Überwachung der Moskauer Polizei nach Litauen und von dort aus weiter nach Deutschland und andere europäische Länder, wo sie bis heute im Rahmen der „Riot Days“ Tour gemeinsam mit den Bandmitgliedern Taso Pletner, Alina Petrova, Kiryl Masheka und dem Konzeptautor und Produzenten Alexander Cheparukhin sowie dem Videographen Vasily Bogatov auf den Bühnen Europas laut sind.

Das Kollektiv thematisiert in Ingolstadt auch den russischen Einmarsch in die Ukraine

Zusätzlich zu Alyokhinas Geschichte thematisiert die aktuelle Zusammensetzung des Kollektivs auf Tour Putins Einmarsch in die Ukraine, die Verhaftung und Ermordung von Alexey Navalny und weitere Proteste von Pussy Riot. Genau wie in der Moskauer Kathedrale tragen die Musikerinnen und Musiker auch in Ingolstadt bunte Sturmhauben, die immer wieder auf-und abgesetzt werden. Das Publikum wird aggressiv mit Wasser bespritzt, grelle Scheinwerfer leuchten den Zusehenden ins Gesicht. Es wirkt, als würde das Kollektiv neben der gut gelungenen musikalischen Untermalung des auf Russisch geschrien-gerappten Erzähltext es dem Publikum absichtlich unangenehm machen, um auf Missstände etwa während der Verhaftung aufmerksam zu machen.

Auf einer Projektionsfläche hinter der Band werden neben den deutschen Untertiteln die Gesichter und Namen politisch verfolgter Russen sowie echte Aufnahmen aus der Sicht Alyokhinas gezeigt. Zwischen dem wirklich lauten Konzert hält man einige Male für Schweigesekunden inne, ehe wieder das (von einem Neuburger gebaute) Schlagzeug gemeinsam mit der E-Geige weiter rebellieren.

Die „Riot Days“ wurden weltweit bereits über 400 Mal aufgeführt

Die Show selbst wurde weltweit bereits über 400 Mal aufgeführt, in fast allen europäischen Ländern sowie Nord-und Südamerika, Australien und Neuseeland war Pussy Riot auf der „Riot Days“-Tour bereits zu hören. Die „Riot Days“-Show und die Ausstellungen von Pussy Riot haben über 200.000 Euro zur Unterstützung des ukrainischen Kinderkrankenhauses „Okhmatdyt“ in Kiew eingebracht und auch politische Gefangene in Russland unterstützt. Auch der Erlös des verkauften Merchandises in der Ingolstädter Eventhalle kommt diesen Zwecken zugute.

Die musikalische Untermalung passt sehr gut zu den vermittelten Inhalten, das Publikum steht mit ein paar tanzenden Ausnahmen erstaunt und versteinert, aber dennoch unaufhörlich klatschend in der Eventhalle. Man verlässt sie, Fliege-tragend, Fahne-schwingend oder nicht mit einem zerstückelten, angeprangerten Gefühl und dem inneren Drang, etwas an der Situation verändern zu wollen.