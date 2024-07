Unfall mit einem Lastwagen: Radfahrer wird schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 17 Uhr war ein 34-jähriger Lastwagenfahrer auf der Richard-Schulz-Straße in Bergheim unterwegs. Er kam von einem Betriebsgelände und wollte zur Staatsstraße fahren. Zeitgleich fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg parallel der Staatsstraße aus Richtung Donaustraße in Fahrtrichtung Weiher.

Ein Lastwagenfahrer hat in Bergheim einen Radfahrer übersehen

Auf Höhe der Kreuzung hätte der Lastwagenfahrer laut Polizei dem Radler Vorfahrt gewähren müssen. Der 34-Jährige übersah jedoch den von rechts kommenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer, der einen Schutzhelm trug, wurde schwer verletzt und kam mit mehreren Brüchen ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro, am Lastwagen entstand kein Schaden. (AZ)