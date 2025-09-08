Icon Menü
Radfahrer in Bergheim stürzt nach Schreckmoment durch überholenden Wohnwagen

Bergheim

Bergheim: Wohnwagen überholt Radler – 66-Jähriger erschrickt und stürzt zu Boden

Am Sonntagnachmittag erschrickt ein Fahrradfahrer, als er plötzlich überholt wird – er stürzt auf die Straße und zieht sich Verletzungen zu.
    •
    •
    •
    Ein älterer Herr stürzt mit seinem Pedelec.
    Ein älterer Herr stürzt mit seinem Pedelec. Foto: Daniel Bockwoldt, dpa (Symbolbild)

    Ein 66-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Eichstätt ist am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Bergheim und Egweil mit seinem Pedelec verunglückt.

    Bergheim: Radfahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

    Wie die Polizei Neuburg berichtet, war der 66-Jährige gegen 17 Uhr in Richtung Egweil unterwegs, als er Zeugenangaben zufolge von einem Wohnwagen überholt wurde. Obwohl der Wohnwagen in ausreichendem Abstand an ihm vorbeifuhr, erschrak der 66-Jährige dabei und kam mit seinem Pedelec nach rechts auf den Bordstein. Anschließend stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Senior wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in die Klinik Neuburg gebracht. (AZ)

