Bergheim: Wohnwagen überholt Radler – 66-Jähriger erschrickt und stürzt zu Boden

Ein 66-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Eichstätt ist am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Bergheim und Egweil mit seinem Pedelec verunglückt.

Bergheim: Radfahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Wie die Polizei Neuburg berichtet, war der 66-Jährige gegen 17 Uhr in Richtung Egweil unterwegs, als er Zeugenangaben zufolge von einem Wohnwagen überholt wurde. Obwohl der Wohnwagen in ausreichendem Abstand an ihm vorbeifuhr, erschrak der 66-Jährige dabei und kam mit seinem Pedelec nach rechts auf den Bordstein. Anschließend stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Senior wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in die Klinik Neuburg gebracht. (AZ)