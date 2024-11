Radfahrer stürzt mit mehr als drei Promille

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr war ein 57-jähriger Radfahrer aus Ingolstadt auf dem Radweg der Gerolfinger Straße in Richtung Ingolstadt unterwegs. Rund 200 Meter vor dem Kreisverkehr beim Golf-Club Ingolstadt stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Laut Polizei erlitt er Schürfwunden am Gesicht und an den Händen.

Ein Alkoholtest ergab bei dem Radfahrer aus Ingolstadt einen Wert von 3,12 Promille

Die Polizei und der Rettungsdienst stellten bei dem Mann eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 3,12 Promille. Der Mann kam vorsorglich ins Krankenhaus, er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. (AZ)