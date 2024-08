Radunfall: Autofahrer erfasst eine 83-Jährige

Am Mittwochvormittag wurde eine 83-jährige Radfahrerin um kurz nach 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Ingolstadt verletzt. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 82-jähriger Autofahrer bei Grünlicht von der Despagstraße nach links in die Römerstraße ein. Dabei übersah er offenbar die entgegenkommende Radfahrerin, die Vorfahrt hatte.

Die Radfahrerin kam nach dem Unfall in Ingolstadt in ein Krankenhaus

Durch den Aufprall wurde die Rentnerin auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen am Kopf und an der Schulter zu. Der Rettungsdienst brachte sie nach Erstbehandlung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen wurde mit rund 500 Euro beziffert. (AZ)