Glück im Unglück: Frau stürzt mit dem Rad – Feuerwehr ist zufällig vor Ort und leistet Erste Hilfe

In der Münchener Straße in Neuburg ist es am Freitagnachmittag zu einem Fahrradunfall gekommen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg stürzte eine etwa 60 Jahre alte Frau aus Neuburg, als sie mit ihrem Fahrrad vom Gehweg über den Bordstein auf die Straße abkam. Dabei zog sie sich eine leicht blutende Kopfverletzung zu.

Fahrradunfall in Neuburg – Frau stürzt vom Gehweg auf Straße und verletzt sich

Laut Polizei wurde die Frau nach dem Sturz zunächst von der Feuerwehr Neuburg erstversorgt, die zufällig an der Kreuzung stand und die Situation unmittelbar mitbekam und sofort in die Tat schritt. Auch andere Verkehrsteilnehmer reagierten schnell, stellten ein Warndreieck auf und halfen, den Verkehr abzusichern. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht derzeit von einer leichten Verletzung aus und schließt ein Fremdverschulden nach aktuellem Stand aus. Der Verkehr war nur kurzzeitig beeinträchtigt. (AZ)