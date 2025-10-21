Rathaussanierung: Der OB und die Mitarbeiter ziehen in eine Bank

Der Brandschutz und eine neue Sicherheitsbeleuchtung sind der Grund, weshalb das Alte Rathaus ab November mehrere Monate lang saniert werden muss. Beides muss auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Der Stadtrat hat im Juli die Installation einer neuen Brandmeldeanlage auf den Weg gebracht und deshalb müssen die alten Kabel raus und neue Leitungen und Sensoren rein - „im denkmalgeschützten Gebäude eine besondere Herausforderung“, heißt es seitens der Stadt.

Das Alte Rathaus in Ingolstadt ist bis zum Sommer 2026 komplett geschlossen

Um die Bauarbeiten schneller und effizienter durchführen zu können, wird das Alte Rathaus von November an bis Sommer 2026 geräumt. Eine abschnittsweise Sanierung im laufenden Betrieb wäre mit erheblichen Mehrkosten und organisatorischem Aufwand, sowie einer Belastung für die Besucher und Mitarbeitende verbunden. so die Stadt.

Um den Betrieb der betroffenen Dienststellen weiterhin sicherzustellen, ziehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Alten Rathauses vorübergehend in Büroräume der VR-Bank Bayern Mitte in der Ludwigstraße 34 (Eingang Hallstraße) um. Dort stehen ausreichend Arbeitsplätze und Besprechungsräume zur Verfügung. Durch die Nutzung vorhandener Möblierung kann der Umzug mit überschaubarem Aufwand erfolgen. Die Mitarbeiter der Bank waren erst vor Kurzem in ihre neue Zentrale, den Donautower, neben der Saturn-Arena gezogen.

Auch die Büros von Oberbürgermeister und Bürgermeisterinnen ziehen um. Anstelle des Historischen Sitzungssaals wird vorübergehend die Galerie im zweiten Stock des VR-Verwaltungsgebäudes für Empfänge genutzt. Trauungen finden noch bis 23. Dezember im Alten Rathaus statt. Danach wird der Barocksaal des Stadtmuseums im Kavalier Hepp während des Umbaus als Trauungssaal dienen. Das Bürgerbüro ist künftig im Erdgeschoss des VR-Gebäudes zu finden. Die öffentlichen Toiletten im Alten Rathaus müssen nur an einzelnen Tagen gesperrt werden und bleiben grundsätzlich geöffnet. (AZ)