Mann fährt unter Drogeneinfluss und wird kontrolliert

Am Dienstag, 8. April gegen 16.30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt einen 30-jährigen Langenmosener, der mit seinem Auto auf der BAB 9 in Richtung München fuhr, in Reichertshofen an einer Tankstelle.

Mann fährt unter Cannabis-Einfluss Auto

Bei der Kontrolle konnten laut Angaben der Polizei drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden und ein Test verlief positiv auf den Konsum von Cannabis. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Bußgeldverfahren samt Fahrverbot wurde eingeleitet. (AZ)